Mlacic Inter duello ad un top club francese per il difensore croato | i nerazzurri hanno una strategia per anticipare tutti!

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mlacic Inter, duello ad un top club francese per il difensore croato: i nerazzurri hanno una strategia per anticipare la concorrenza. L’Inter ha messo nel mirino Branimir Mlacic, un promettente difensore centrale croato dell’Hajduk Spalato, che compirà 18 anni il prossimo marzo. Come descritto oggi da Tuttosport, il giovane classe 2007 vanta una stazza imponente (192 centimetri) abbinata a una intelligenza calcistica superiore, buona tecnica e una discreta velocità per la sua altezza. Il talento croato, che conta già quindici presenze stagionali tra campionato, coppa nazionale e preliminari di Conference League, ha già raggiunto una valutazione di circa 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

