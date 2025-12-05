Mlacic Inter il giovane croato è promesso sposo dei nerazzurri Arrivano le prime conferme

Inter News 24 Mlacic Inter: è sempre più probabile l’arrivo di un classe 2007 dell’Hajduk Spalato nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Mancano ancora alcune settimane all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma l’Inter ha già iniziato a lavorare in vista del prossimo anno. Sebbene non sia ancora chiara la strategia complessiva del club, che dovrà decidere in quali reparti investire per rafforzare la squadra, si stanno già delineando alcune operazioni in entrata. Una di queste riguarda un giovane difensore croato, Branimir Mlacic, classe 2007, di proprietà dell’ Hajduk Spalato. 🔗 Leggi su Internews24.com

