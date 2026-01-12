Miretti resta alla Juve | stop a ogni voce di mercato

La Juventus ha confermato ufficialmente che Fabio Miretti rimarrà in squadra anche nella prossima stagione. Dopo le dichiarazioni di Luciano Spalletti, che aveva già annunciato la sua presenza in rosa, ora è arrivata anche la conferma da parte della famiglia del giocatore. Non sono più in corso trattative o voci di mercato riguardanti il centrocampista, assicurando così stabilità al suo futuro con i bianconeri.

Arriva la chiusura definitiva sul futuro di Fabio Miretti. Dopo la conferma tecnica di Luciano Spalletti, che aveva chiarito “ Miretti resta con noi ”, arriva anche la parola fine dal fronte familiare. “A gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto ”, ha spiegato il padre Livio Miretti. Il messaggio è netto: nessuna apertura a una cessione nella finestra invernale. Nonostante gli interessamenti di Como, Sassuolo, Parma, Cremonese e Lazio, la linea resta invariata. “ Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

