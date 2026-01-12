Minors | i ragazzi di coach Grandi espugnano all’overtime Monfalcone Settimo sigillo di fila per Molinella Capolavoro dei New Flying Balls

I ragazzi di coach Grandi ottengono una vittoria difficile in trasferta contro Monfalcone all’overtime, confermando il loro ottimo stato di forma. Con questa vittoria, i Minors di Molinella consolidano il primato e chiudono il girone d’andata come campioni d’inverno, mantenendo il settimo successo consecutivo. Una prestazione che sottolinea la crescita della squadra e il loro impegno in questa fase della stagione.

Capolavoro esterno in B Interregionale per i New Flying Balls (foto) di coach Grandi, che chiudono il girone d’andata con lo scalpo all’overtime sulle doghe di Monfalcone (79-88) laureandosi così campioni d’inverno. Per gli ozzanesi è la settima vittoria consecutiva firmata Carnovali (21 punti), Odah (20) e Diambo (17), che mettono a firma sul primato a +2 su Oderzo, bene 89-76 contro l’Olimpia Castello. Si allarga in serie C la forbice ai vertici del girone G, col successo all’overtime della regina Lg Competition, che espugna la Furla 84-88 condannando l’Sg Fortitudo alla seconda sconfitta consecutiva: tra le fila dei bolognesi prova sontuosa di Costantini, a referto con 27 punti, coadiuvato dai 14 di Lanzarini e dai 12 di Lenzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

