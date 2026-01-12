Milano ha reso omaggio all’agente di polizia locale Nicolò Savarino, morto nel 2012 dopo essere stato investito da un SUV mentre svolgeva il servizio. Il ricordo dell’episodio sottolinea l’importanza della sicurezza nelle attività di pubblica tutela. Il sindaco Sala ha ribadito l’impegno della città nel garantire ambienti di lavoro più sicuri per le forze dell’ordine.

© Tv2000.it - Milano ricorda l’agente Savarino. Sala: “Più sicurezza”

