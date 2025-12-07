Ambrogini d’Oro 2025 Sala ricorda Ramy e premia 42 personalità a Milano

Si apre con l’opera dell’attivista Cristina Donati Meyer in ricordo di Ramy e si chiude con le ragioni del sindaco nel premiare anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile. Cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano, dove il sindaco Beppe Sala e la presidente del consiglio comunale Irene Buscemi hanno conferito le benemerenze civiche a 42 personalità e realtà cittadine. “ Viviamo un’epoca difficile e molto incerta, giorni in cui sembra prevalere a tutti i livelli un senso di rassegnazione e di disimpegno che porta a un vero distacco dalla realtà, dai suoi problemi e dall’impegno per cercare di risolverli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ambrogini d’Oro 2025, Sala ricorda Ramy e premia 42 personalità a Milano

