Milano ricorda il vigile Savarino ucciso 14 anni fa da un suv mentre era in servizio

Milano rende omaggio a Nicolò Savarino, il vigile urbano ucciso 14 anni fa mentre era in servizio. La tragedia si verificò nella notte del 12 gennaio 2012, quando un veicolo di proprietà di un minorenne investì mortalmente Savarino. La memoria di questo evento rimane un momento importante per la città e per il rispetto delle forze dell’ordine.

La città di Milano ricorda Nicolò Savarino, il vigile urbano investito mortalmente con un suv la notte del 12 gennaio 2012 dall'allora minorenne Remi Nikolic. A 14 anni dalla tragedia, la famiglia e le istituzioni milanesi hanno partecipato alla solenne cerimonia in ricordo del giovane 'ghisa'. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

