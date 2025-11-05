Un agente della Polizia municipale di Palermo è stato travolto da un'auto mentre era in servizio per regolare il traffico nei pressi della Casa del fanciullo. Ha riportato un esteso trauma alla testa ed è stato condotto in ambulanza all'ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso. Sul posto i colleghi della Municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. "Ancora una volta - afferma la consigliera comunale Tiziana D'Alessandro - questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia difficile e rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Municipale: un lavoro usurante, spesso sottovalutato, che espone costantemente a pericoli e situazioni di grande stress, ma che resta fondamentale per la sicurezza della città e dei cittadini". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Palermo, vigile travolto da auto mentre era in servizio: è grave