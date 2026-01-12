Milano freddo e disagio Le difficoltà chi vive in strada
A Milano, dopo un lungo periodo di temperature molto basse e condizioni di disagio, si registra un lieve aumento delle temperature. Questa variazione climatica influisce sulla vita di chi si trova in strada, contribuendo a ridurre temporaneamente le difficoltà legate al freddo intenso. La situazione rimane complessa e richiede attenzione alle persone senza dimora, mentre il clima si stabilizza verso valori più miti.
Dopo un inizio d’anno con temperature ben al di sotto dello zero e della media, a Milano la colonnina termica torna a livelli più miti. Restano però durissime le condizioni di chi vive in strada. Servizio di Giorgia Bresciani. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Milano, freddo e disagio. Le difficoltà chi vive in strada
Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi, ma in strada si continua a morire di freddo: due morti in una settimana e almeno 27 decessi per ipotermia tra il 2025 e il 2026. https://fanpa.ge/XBiTH . - facebook.com facebook
Incredibile, inaccettabile. Vigilante di 55 anni muore di freddo in un cantiere di Milano-Cortina x.com
