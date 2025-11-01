Temperature basse riparte il ' Piano freddo' per dare accoglienza a chi vive per strada
Garantire un riparo nei mesi più rigidi dell'anno. È questo l'obiettivo del 'Piano Freddo', misura promossa dall'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara e riattivata da domani (sabato 1 novembre) fino al 31 maggio 2026. Il servizio, mirato a prevenire il disagio in strada. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
