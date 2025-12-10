La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Pisa
La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Pisa, portando con sé lo spirito delle Olimpiadi invernali. Dopo vent'anni dall'ultima visita, questa iniziativa rinnova l'entusiasmo e la partecipazione delle città italiane all'evento sportivo mondiale che si terrà tra Milano e Cortina.
La fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dopo venti anni dall'ultima volta, è in arrivo per le strade di Pisa. Venerdì 12 dicembre, a partire dalle ore 15.30, oltre venti tedofori in staffetta si alterneranno fino a raggiungere piazza del Duomo, dove sarà acceso il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Firenze accoglie la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali 2026 Giovedì 11 dicembre, in piazza Santissima Annunziata, la Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, farà tappa a Firenze. La torcia, simbolo dei Giochi che si terranno - facebook.com Vai su Facebook
Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco di Selinunte per poi raggiungere #Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di @milanocortina26. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sic Vai su X
Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica giunge a Roma e comincia il suo viaggio magico in Italia - Cortina 2026 arriva in Italia dalla Grecia: Roma accoglie il sacro fuoco con entusiasmo ... Riporta panorama.it
