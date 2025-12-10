La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Pisa

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Pisa, portando con sé lo spirito delle Olimpiadi invernali. Dopo vent'anni dall'ultima visita, questa iniziativa rinnova l'entusiasmo e la partecipazione delle città italiane all'evento sportivo mondiale che si terrà tra Milano e Cortina.

