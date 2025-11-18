Milano-Cortina la fiamma olimpica fa tappa a Pordenone

Era il 22 gennaio 2006 quando Pordenone ha ospitato il passaggio della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali di Torino. Venticinque tedofori all'epoca hanno attraversato la città accompagnati da una folla festosa che aspettava l'arrivo della torcia lungo le strade del centro. Vent'anni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it