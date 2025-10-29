Milano-Cortina 2026 100 giorni al via delle Olimpiadi invernali
Mancano 100 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e il Coni alza l’asticella. “Da 17 medaglie bisogna passare a 19 come minimo”, ha dichiarato il presidente Luciano Buonfiglio durante la conferenza stampa alla Triennale di Milano. “Siamo pronti a dare il massimo, come dietro le quinte di uno spettacolo alla Scala”, ha aggiunto. Il Coni ha inoltre confermato i premi per gli atleti: 180mila euro per l’oro, 90mila per l’argento e 60mila per il bronzo. Come già annunciato dal ministro dello Sport Andrea Abodi, i riconoscimenti saranno detassati dopo gli ultimi passaggi burocratici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Corriere della Sera. . Conferenza stampa a -100 giorni dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 Vai su Facebook
Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X
100 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport - A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano- Lo riporta libero.it
Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: i premi, ecco quanto vale un oro - Mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali e il Coni oggi ha colto l'occasione per fissare ... Secondo msn.com
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Secondo tg24.sky.it