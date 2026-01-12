Migranti la linea dura dell’Italia ha cambiato la Ue Von der Leyen | Dal 2024 ridotti di oltre il 30% gli ingressi

La posizione dell’Italia sui migranti ha influenzato le decisioni dell’Unione Europea, con la presidente Ursula von der Leyen che annuncia una riduzione del 30% degli ingressi dal 2024. Nel suo intervento, si evidenzia come le questioni di migrazione, clima e geopolitica siano al centro delle sfide europee, riflettendo l’impegno dell’UE nel mantenere una linea di fermezza e coesione di fronte alle crescenti tensioni internazionali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.