Migranti la linea dura dell’Italia ha cambiato la Ue Von der Leyen | Dal 2024 ridotti di oltre il 30% gli ingressi
La posizione dell’Italia sui migranti ha influenzato le decisioni dell’Unione Europea, con la presidente Ursula von der Leyen che annuncia una riduzione del 30% degli ingressi dal 2024. Nel suo intervento, si evidenzia come le questioni di migrazione, clima e geopolitica siano al centro delle sfide europee, riflettendo l’impegno dell’UE nel mantenere una linea di fermezza e coesione di fronte alle crescenti tensioni internazionali.
Groenlandia, Ucraina, migranti. Nella lunga intervista di questa mattina della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen c’è tutta l’ansia di dimostrare che l’Europa è viva e lotta insieme all’Occidente e a Trump, magari. La von der Leyen parte proprio dalle mire americane sull’Artico per precisare che la Ue non è immobile, anzi. “La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro”, dice al Corriere della Sera. “La presidente von der Leyen ha fatto il punto sui principali dossier di inizio anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
