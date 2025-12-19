Asset russi crolla la linea di Merz-Von der Leyen-Costa La stampa tedesca | Giornata nera in Ue manca un leader
Avevano assicurato che il vertice non si sarebbe concluso prima che fosse stata raggiunta una decisione chiara. Ne sono usciti con una promessa, non molto di più. Ma la linea che i vertici di Commissione, Consiglio Ue e Germania avevano tenuto fino a ieri sera si è infranta contro le divisioni degli Stati membri. Nei prossimi due anni l’Unione continuerà a sostenere l’Ucraina con altri 90 miliardi di euro che non arriveranno dagli asset russi congelati – come chiesto negli ultimi mesi da Friedrich Merz, Ursula von der Leyen e Antonio Costa – ma saranno frutto di un un prestito garantito tramite “ l’indebitamento dell’Ue sui mercati dei capitali”, ha spiegato il capo dell’esecutivo comunitario al termine del vertice dei leader tenuto a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Niente asset russi all’Ucraina: smacco per Von der Leyen e Merz, 90 miliardi dal bilancio comune
Leggi anche: Uso di asset russi, Von der Leyen: ‘Paesi UE condividano i rischi’
Crollano gli aiuti militari a Kiev. Asset russi: il Belgio minaccia azioni legali contro la Ue; Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi; Parla Podolyak, primo consigliere di Zelensky: «Cedere pezzi di Paese dopo un'aggressione? Così crolla la stabilità»; Asset russi, la carta segreta dell’Ue per congelare 210 miliardi.
Asset russi a Kiev, salta norma Consiglio UE/ Cosa han deciso: debito comune 90 mld, esultano Belgio e Italia - Belgio al Consiglio UE: niente asset russi a Kiev, sbloccato debito comune ... ilsussidiario.net
Vertice Ue, passa la linea di Meloni: stop agli asset russi e Mercosur rinviato - Accantonato l’uso degli asset russi per finanziare l’Ucraina e rinviata a gennaio la firma dell’accordo Mercosur. msn.com
Asset russi per sostenere Kiev, l’Italia tra i Paesi più a rischio di ritorsioni da parte di Mosca. Che può confiscare 15 miliardi - it come Italia, Austria e Germania temono ritorsioni russe se l'UE userà gli asset congelati per l'Ucraina. ilfattoquotidiano.it
Italia-Germania due a zero: su Mercosur e asset russi. Come sono andate le cose - facebook.com facebook
Perché è meglio il debito dell’uso degli asset russi: grazie a @LaStampa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.