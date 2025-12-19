Avevano assicurato che il vertice non si sarebbe concluso prima che fosse stata raggiunta una decisione chiara. Ne sono usciti con una promessa, non molto di più. Ma la linea che i vertici di Commissione, Consiglio Ue e Germania avevano tenuto fino a ieri sera si è infranta contro le divisioni degli Stati membri. Nei prossimi due anni l’Unione continuerà a sostenere l’Ucraina con altri 90 miliardi di euro che non arriveranno dagli asset russi congelati – come chiesto negli ultimi mesi da Friedrich Merz, Ursula von der Leyen e Antonio Costa – ma saranno frutto di un un prestito garantito tramite “ l’indebitamento dell’Ue sui mercati dei capitali”, ha spiegato il capo dell’esecutivo comunitario al termine del vertice dei leader tenuto a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asset russi, crolla la linea di Merz-Von der Leyen-Costa. La stampa tedesca: “Giornata nera, in Ue manca un leader”

Leggi anche: Niente asset russi all’Ucraina: smacco per Von der Leyen e Merz, 90 miliardi dal bilancio comune

Leggi anche: Uso di asset russi, Von der Leyen: ‘Paesi UE condividano i rischi’

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crollano gli aiuti militari a Kiev. Asset russi: il Belgio minaccia azioni legali contro la Ue; Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi; Parla Podolyak, primo consigliere di Zelensky: «Cedere pezzi di Paese dopo un'aggressione? Così crolla la stabilità»; Asset russi, la carta segreta dell’Ue per congelare 210 miliardi.

Asset russi a Kiev, salta norma Consiglio UE/ Cosa han deciso: debito comune 90 mld, esultano Belgio e Italia - Belgio al Consiglio UE: niente asset russi a Kiev, sbloccato debito comune ... ilsussidiario.net