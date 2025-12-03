Migranti l’Ue vota sui Paesi terzi sicuri Ma la fortezza immaginata da von der Leyen finirà nei tribunali ecco perché

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che sanare il Protocollo Italia-Albania: la proposta della Commissione Ue – sostenuta da popolari ed estrema destra – ha ben altri piani. Cambiando la definizione di “Paese terzo sicuro”, punta a rendere inammissibili le domande d’asilo e a trasferire i richiedenti, mettendo a rischio i diritti fondamentali e la stessa convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. Una deriva “palesemente illegittima”, secondo l’esperto di migrazioni internazionali Gianfranco Schiavone, che mira a liberare l’Unione dai suoi obblighi giuridici violando le norme sul funzionamento dell’Ue, e destinata quindi a un inevitabile scontro nelle aule di tribunale e fino alla Corte di giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

migranti l8217ue vota sui paesi terzi sicuri ma la fortezza immaginata da von der leyen finir224 nei tribunali ecco perch233

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, l’Ue vota sui Paesi terzi sicuri. Ma la “fortezza” immaginata da von der Leyen finirà nei tribunali, ecco perché

Altre letture consigliate

migranti l8217ue vota paesiMigranti, l’Ue vota sui Paesi terzi sicuri. Ma la “fortezza” immaginata da von der Leyen finirà nei tribunali, ecco perché - Il testo al voto tra le riserve dell'Unhcr e il monito del Consiglio d'Europa: secondo l'esperto Gianfranco Schiavone è "insanabilmente illegittimo" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Migranti, Corte UE ‘salva’ i giudici “valutino lista Paesi sicuri”/ Cosa succede al protocollo Italia-Albania - Sentenza della Corte di Giustizia UE affossa protocollo migranti Italia- Da ilsussidiario.net

Migranti, scontro Italia-Ue per sentenza su Paesi sicuri. Commissione: presto nuove misure - Secondo la Corte spetta “a un giudice” la valutazione sui “Paesi ... tg24.sky.it scrive

Migranti in Albania, la Corte Europea boccia l’Italia sui ‘Paesi sicuri’: decide il giudice (fino al nuovo regolamento Ue) - Roma, 1 agosto 2025 – Un Paese Ue “può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo”. quotidiano.net scrive

Migranti, la Corte Ue sul protocollo Italia-Albania: «Spetta ai giudici dire se Paese è sicuro». Palazzo Chigi: «Una decisione che sorprende» - «Uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri» un Paese che «non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione». Riporta ilmessaggero.it

Migranti, Corte giustizia Ue: «Quali sono i Paesi sicuri lo decidono i giudici» - Devono essere i giudici a decidere se un paese estero è "sicuro" e se è possibile inviarvi i migranti. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Migranti L8217ue Vota Paesi