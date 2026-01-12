Mi spia da due anni | Barbareschi accusa Ranucci in tv lui replica | Hai chiesto tu il traino

Durante una puntata di Rai 3, è scoppiata una discussione tra i conduttori Barbareschi e Ranucci, che si sono scambiati accuse e risposte dirette. La lite, iniziata in modo apparentemente spontaneo, ha coinvolto temi personali e professionali, portando alla luce tensioni pregresse. Si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico, evidenziando come anche in un contesto di normale programmazione possano emergere conflitti tra figure di spicco della televisione italiana.

Una serata di ordinaria programmazione su Rai 3 si è trasformata in un botta e risposta al vetriolo tra due conduttori della rete. Luca Barbareschi ha aperto la puntata di ieri sera di Allegro ma non troppo con un attacco frontale e inaspettato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che gli aveva appena passato la linea senza nominarlo esplicitamente. Che squallore #Barbareschi, senza il traino di #Report sarebbe a pettinare le meduse col culo. Solidarietà a Ranucci, non mollate. pic.twitter.comiJSc4Iqtuk — Gimmoriso’ (@fawollo13) January 12, 2026 “Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo”, ha esordito l’attore e conduttore visibilmente irritato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Mi spia da due anni”: Barbareschi accusa Ranucci in tv, lui replica: “Hai chiesto tu il traino” Leggi anche: Barbareschi attacca Ranucci: “Bellavia mi spia da due anni”. Il conduttore replica: “Indegno, ti fa comodo solo il traino” Leggi anche: Barbareschi asfalta Ranucci: “Lascia la linea al mio programma senza nominarmi, ma il suo consulente mi spia da due anni” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome. Strano, il suo consulente mi spia”; Luca Barbareschi e la battuta in diretta su Elodie: Di quelle che cantano così. “Mi spia da due anni”: Barbareschi accusa Ranucci in tv, lui replica: “Hai chiesto tu il traino” - Scontro in diretta Rai 3 tra Barbareschi e Ranucci: accuse di spionaggio, il caso Bellavia e la replica sul traino. cinemaserietv.it

