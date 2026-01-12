Barbareschi asfalta Ranucci | Lascia la linea al mio programma senza nominarmi ma il suo consulente mi spia da due anni

L’attacco di Luca Barbareschi a Sigfrido Ranucci solleva interrogativi sulla trasparenza e le dinamiche dietro le quinte della programmazione televisiva. Mentre Ranucci è noto per la sua attenzione ai dettagli e per il suo ruolo in “Report”, le recenti dichiarazioni del produttore e attore italiano aggiungono un elemento di controversia sulla gestione delle trasmissioni e sulle relazioni tra i protagonisti del settore.

"Grazie dell'ascolto, la programmazione continua.". Ma con cosa, con chi? Sigfrido Ranucci, così generoso di informazioni e dettagli quando conduce " Report ", al momento di passare la linea pare che soffra di amnesie selettive, visto che ieri sera s'è scordato di lanciare il programma di Luca Barbareschi, noto attore e showman "colpevole", forse, di essere vicino alla destra. Barbareschi ieri sera lo ha fatto notare. Luca Barbareschi contro le amnesie di Sigfrido Ranucci. "Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha detto Barbareschi all'inizio del programma -.

