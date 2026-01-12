Barbareschi attacca Ranucci | Bellavia mi spia da due anni Il conduttore replica | Indegno ti fa comodo solo il traino

Luca Barbareschi ha accusato Ranucci di spiarlo da due anni, al termine di una trasmissione di Allegro ma non troppo. Ranucci ha risposto definendo le affermazioni di Barbareschi ingiustificate e sostenendo che si tratta solo di un tentativo di sfruttare il traino mediatico. La polemica tra i due protagonisti evidenzia tensioni nel panorama televisivo italiano, mentre le rispettive dichiarazioni hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

“Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi “. Così ieri sera ha esordito il conduttore di Allegro ma non troppo, prendendo la linea dopo Report. Sembra una stizzosità da palinsesto, uno sgarbo tra conduttori della stessa rete. Ma il vero bersaglio è un altro: non la formula di cortesia, bensì Report e Gian Gaetano Bellavia, commercialista e storico consulente della trasmissione, travolto in questi giorni da accuse di dossieraggio e spionaggio che lui respinge. “Il suo consulente è quello che mi sta spiando da due anni”, grida Barbareschi annunciando una querela, perché il suo nome compare nell’elenco dei soggetti “sensibili” agli atti di un’inchiesta in cui Bellavia è, peraltro, parte lesa, dopo il furto dei dati dal suo studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

