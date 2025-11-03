Napoli chiusura anticipata per la Linea 1 della metropolitana da oggi al 6 novembre

Da oggi, lunedì 3, fino a giovedì 6 novembre 2025, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura per consentire interventi di manutenzione in linea e verifiche sul materiale rotabile. L’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ha comunicato che, per consentire attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale rotabile, la Linea 1 della metropolitana . 🔗 Leggi su 2anews.it

