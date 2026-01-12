Meteo Roma del 12-01-2026 ore 06 | 15

Il bollettino meteo per Roma del 12 gennaio 2026 alle 06:15 indica condizioni di stabilità, con temperature minime stabili o in lieve calo. La giornata si presenta prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola sparsa e pochi addensamenti durante le ore più calde. La regione non dovrebbe registrare precipitazioni significative, mantenendo un clima asciutto e tranquillo.

meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino o tempo sta su tutte le regioni con nuvolosità alternate a schiarite addensamenti bassi e compatti sulla pianura padana al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Liguria con locali piovaschi in serata e nottata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria asciutto altrove bianche basse compatte in pianura padana al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su cieli per lo più soleggiato i Salvo qualche addensamento di passaggio in sé e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con molta nuvolosità sulle regioni del versante tirrenico anche basse compatte cieli sereni o poco nuvolosi altrove al suo dal mattino diffusamente stabile con sole prevalente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza poco nuvolosi Salvo locali addensamenti basse temperature minime stabile in generale lieve diminuzione massimi devi diminuzione da nord a sud Salvo un lieve rialzo Maggiore le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 12-01-2026 ore 06:15 Leggi anche: Meteo Roma del 06-01-2026 ore 06:15 Leggi anche: Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Martedì 13 e Mercoledì 14 nubi sparse; Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026; Freddo a Roma, temperature sotto lo zero e neve ai Castelli. Le previsioni meteo: «Il Paese come un freezer». Meteo Roma del 12-01-2026 ore 06:15 - meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino o tempo sta su tutte le regioni con nuvolosità alternate a ... romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026 - Meteo Roma e Lazio per lunedì 12 gennaio 2026: tempo stabile, cielo poco nuvoloso, freddo al mattino e schiarite nel pomeriggio. romadailynews.it

Meteo Roma – Nuova fase di maltempo in arrivo con piogge, temporali e neve sui rilievi, calo termico da domani - Tempo di nuovo in peggioramento con piogge sparse e maltempo più marcato tra la serata e la notte, seguito da nuovo calo termico ... centrometeoitaliano.it

METEO ROMA: tempo bello o pioggia nei prossimi giorni Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.