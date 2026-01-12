Meta Dina Powell McCormick nuova presidente | chi è l’ex consigliera di Trump e Bush

Meta ha annunciato l’ingresso di Dina Powell McCormick come nuova Presidente e Vicepresidente. Ex consigliera di Donald Trump e George W. Bush, la sua nomina segna un cambiamento strategico per l’azienda. Powell McCormick porta con sé un background di rilievo nel settore pubblico e privato, che sarà determinante per le future attività di Meta. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal gruppo in una nota.

Dina Powell McCormick entrerà a far parte di Meta in qualità di Presidente e Vicepresidente. Lo annuncia il gruppo stesso in una nota. “Dina è stata un membro prezioso del Consiglio di amministrazione di Meta e si è impegnata profondamente nel nostro percorso di accelerazione verso l’intelligenza artificiale di frontiera e la superintelligenza personale. Man mano che cresciamo, la complessità di ciò che stiamo costruendo cambia. Meta sta creando un modello fisico e finanziario su larga scala che alimenterà il prossimo decennio dell’informatica, includendo data center, sistemi energetici e connettività globale su una scala senza precedenti”, spiega il gruppo che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. 🔗 Leggi su Lapresse.it

