Chi è Dina Powell McCormick l' ex consigliera di Trump nominata presidente di Meta

Dina Powell McCormick, ex consigliera del presidente Trump, è stata nominata presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione di Meta. Con un'esperienza consolidata nel settore pubblico e privato, la sua nomina segna un passo importante per l'azienda. Questa scelta riflette l'intenzione di Meta di rafforzare la propria leadership e strategia futura, affidandosi a figure di rilievo con competenze trasversali e una lunga esperienza nel mondo degli affari e della politica.

Meta ha annunciato la nomina di Dina Powell McCormick come presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione. La società ha spiegato che il nuovo incarico dell' ex consigliera di Donald Trump prevede un ruolo centrale nella definizione della strategia complessiva e nella supervisione della sua attuazione, con particolare attenzione ai progetti legati al calcolo e alle infrastrutture, così da assicurare che gli investimenti di larga scala producano i risultati attesi. A commento della nomina, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato oggi un messaggio sui social, definendola "un'ottima scelta da parte di Mark Z!!!" e aggiungendo: "È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione!".

