Meta nomina Dina Powell McCormick presidente e vicepresidente L’ok di Trump per l’ex consigliera | Ottima scelta
Meta Platforms annuncia la nomina di Dina Powell McCormick a presidente e vicepresidente. La decisione, approvata anche dall’ex presidente Trump, evidenzia la fiducia nelle competenze della dirigente. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della leadership aziendale, con l’obiettivo di supportare la crescita e l’innovazione della piattaforma. Questa scelta rappresenta un passo strategico per Meta, nel contesto di un mercato tecnologico in continua evoluzione.
Roma, 12 gennaio 2026 - Dina Powell McCormick è stata nominata presidente e vicepresidente di Meta Platforms. Una mossa gradita al presidente Donald Trump visto che si tratta della sua principale ex consigliera, che vanta più di vanta 25 anni di esperienza, di cui 16 alla Goldman Sachs come partner con ruoli di alta dirigenza. "Congratulazioni a Dina Powell McCormick, che è stata nominata nuova presidente di Meta. Ottima scelta da parte di Mark Z (Zuckerberg ndr)!!! E' una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione", ha scritto Trump in un post su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
