Messina invasa dai tir il Comune annuncia la linea dura

Messina si trova di fronte a un aumento del traffico pesante, con un incremento significativo di tir nelle vie cittadine. Il Comune ha annunciato misure più ferme, oltre alle tecnologie già adottate come il sistema di controllo intelligente e le telecamere per il rispetto dei semafori. L’obiettivo è garantire maggiore ordine e sicurezza nella circolazione, affrontando con decisione le criticità legate alla viabilità e al rispetto delle norme stradali.

