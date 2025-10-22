Contesse invasa dai tir il Comune dispone il divieto di transito annunciato alcuni giorni fa
Adesso è ufficiale: in via Contesse, per alcune fasce orarie, i tir non potranno circolare. Dopo le proteste e gli incontri con i residenti nei giorni scorsi, Palazzo Zanca ha infatti adottato l'ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti da e per l'area di stoccaggio del raddoppio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
