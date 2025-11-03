Sfratti linea dura di FdI | case liberate dai morosi in due mesi L’ira della Salis | Una deriva pericolosa

Un disegno di legge d epositato al Senato da FdI punta a semplificare e velocizzare gli sfratti per chi non paga l’affitto per due mesi consecutivi e scatena la reazione delle associazioni degli inquilini e della “paladina” della sinistra che difende le occupazioni, Ilaria Salis. L’ipotesi della legge è che possa intervenire un’authority amministrativa, e non un giudice, per fare rispettare le ordinanze di sfratto. Secondo il primo firmatario Paolo Marcheschi di FdI si ridurrebbero così i contenziosi civili e si frenerebbero le locazioni ‘mordi e fuggi’. Sfratti, la legge di FdI che fa arrabbiare Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

