mercosur e ue quali prodotti sono interessati da scambi e dazi ridotti

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, mira a facilitare gli scambi commerciali tra le due aree. In particolare, sono interessati prodotti come carne, cereali, automobili e componenti industriali, con riduzioni tariffarie e scambi più agevoli. Questa intesa potrebbe influenzare significativamente il commercio internazionale, favorendo l’accesso a nuovi mercati e riducendo i costi di importazione ed esportazione.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur coinvolge il blocco sudamericano formato da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e mira a creare una delle più grandi aree di libero scambio al mondo, con un bacino potenziale di circa 800 milioni di consumatori. Per l’Unione europea, e per l’Italia in particolare, l’intesa rappresenta un’opportunità economica significativa, ma anche una sfida in termini di equilibrio tra apertura dei mercati e protezione delle produzioni locali. Cosa prevede l’accordo tra Ue e Mercosur. L’intesa prevede l’azzeramento o la progressiva riduzione dei dazi doganali su prodotti e servizi che rappresentano oltre il 90% dell’export europeo verso i Paesi del Mercosur. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

