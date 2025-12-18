Il Mercosur, alleanza commerciale tra America Latina e l'Europa, rappresenta uno dei più grandi accordi di libero scambio al mondo. Il testo dell’intesa con l’Ue prevede riduzioni tariffarie e maggiori opportunità di mercato, ma ha suscitato forti polemiche. Molti agricoltori europei temono un impatto negativo sulle produzioni locali, portando a proteste e dibattiti accesi sui benefici e i rischi di questa storica intesa.

© Quotidiano.net - Cos'è il Mercosur, cosa prevede il testo dell'accordo con l'Ue e quali sono i nodi critici

Bruxelles, 18 dicembre 2025 – Migliaia di agricoltori europei hanno invaso le strade del quartier generale dell’Ue per manifestare contro l’ accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, negoziato per oltre 25 anni e formalmente firmato lo scorso dicembre. Si tratta di una partnership commerciale storica, che creerebbe una delle più grandi aree di libero scambio al mondo, coprendo oltre 700 milioni di persone e quasi il 25% del Pil globale. Tuttavia, l'intesa - a colpi di ultimatum - si rivela politicamente debole e divide gli Stati membri dell'Unione tra interesse economico e consenso elettoral e. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Cos'è il Mercosur e cosa prevede l'accordo tra Ue e America Latina

Leggi anche: Mercosur, cos’è e cosa prevede l’accordo per l’Italia: pro e contro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tutto il settore agroalimentare è contro l' accordo Ue-Mercosur? Macchè; Ora il Mercosur è di nuovo in dubbio e di mezzo c' è l' Italia.

Cos’è il Mercosur, cosa cambia per l’Italia e perché la Francia si oppone – Ascolta - L’accordo di libero scambio con alcuni Paesi dell’America Latina divide l’Europa: da un lato le opportunità per imprese e consumatori, dall’altro le paure di agricoltori e ambientalisti. msn.com

Mercosur, l’accordo di libero scambio con l’Ue arriva al G20: cosa prevede (e perché il ministro Lollobrigida lo critica) - L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i paesi del Mercato comune del Sud America è in ... corriere.it

Fondi per 6,3 miliardi e ritorno ai dazi se ci sono rischi di danni. L’aiuto agli agricoltori - È un trattato commerciale di libero scambio tra l’Unione Europea e l’organizzazione di Stati latino- repubblica.it

Dagli asset russi al Mercosur, ecco di cosa si discuterà al Consiglio europeo ilsole24ore.com/art/dagli-asse… x.com

Ecco qui. E' ora di sapere di che cosa si parlerà nel Ristretto Italiano di domani: Italia ago della bilancia sul maxi accordo UE–Mercosur Meloni e Macron si allineano per rinviare il voto sul trattato Mercosur “Italia arbitro d’Europa”: Les Échos r - facebook.com facebook