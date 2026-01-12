Mercato San Severino balla caraibico | ingresso gratuito al Martedì Latino griffato Maurizio Bollo al bar Mediterraneo
Martedì 13 gennaio, al bar Mediterraneo di Mercato San Severino, si svolge il “Martedì Latino” organizzato da Latin Vibes Events. L’evento, con ingresso gratuito, offre un’occasione per immergersi nei ritmi caldi dei balli caraibici, accompagnati dalla musica di Maurizio Bollo. Una serata dedicata alla passione per la danza e alla convivialità, in un contesto semplice e accogliente, ideale per appassionati e curiosi.
Sarà una serata all’insegna dei ritmi caldi e dell’energia caraibica quella in programma domani, martedì 13 gennaio, al bar Mediterraneo di Mercato San Severino, dove la musica e il ballo diventeranno protagonisti assoluti di un nuovo appuntamento firmato Latin Vibes Events. L’evento del "Martedì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Torna il “Martedì Latino” con ingresso libero al Bar Mediterraneo: Mercato San Severino diventa "capitale" della musica caraibica
Leggi anche: Mercato San Severino, musica caraibica con Maurizio Bollo
Mercato San Severino in lutto: addio a Carmen Grotta, scomparsa a 34 anni a poche settimane dal parto - Una notizia che ha scosso l’intera comunità, in particolare la frazione di Acquarola, dove la giovane donna viveva. agro24.it
Quanno ha segnato Martino C'hanno sentuto fino a Mercato San Severino - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.