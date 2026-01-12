Mercato San Severino balla caraibico | ingresso gratuito al Martedì Latino griffato Maurizio Bollo al bar Mediterraneo

Martedì 13 gennaio, al bar Mediterraneo di Mercato San Severino, si svolge il “Martedì Latino” organizzato da Latin Vibes Events. L’evento, con ingresso gratuito, offre un’occasione per immergersi nei ritmi caldi dei balli caraibici, accompagnati dalla musica di Maurizio Bollo. Una serata dedicata alla passione per la danza e alla convivialità, in un contesto semplice e accogliente, ideale per appassionati e curiosi.

