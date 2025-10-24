Torna il Martedì Latino con ingresso libero al Bar Mediterraneo | Mercato San Severino diventa capitale della musica caraibica

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il "Martedì Latino" al Bar Mediterraneo, l’appuntamento settimanale dedicato agli appassionati di musica e balli caraibici. Dopo il successo delle prime due serate, l’iniziativa si svolgerà anche martedì prossimo (28 ottobre) a partire dalle 21, con ingresso gratuito per tutti. La serata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

