mercato san severino musica caraibica con maurizio bollo

Torna il “Martedì Latino” con ingresso libero al Bar Mediterraneo: Mercato San Severino diventa “capitale” della musica caraibica con Maurizio Bollo. Torna il “Martedì Latino” al Bar Mediterraneo, l’appuntamento settimanale dedicato agli appassionati di musica e balli caraibici. Dopo il successo delle prime due serate, l’iniziativa si svolgerà anche martedì prossimo, 28 ottobre, a partire dalle 21, con ingresso gratuito per tutti. La serata proporrà un repertorio di salsa, bachata e kizomba, coinvolgendo sia i ballerini più esperti sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questi ritmi. 🔗 Leggi su Zon.it

