Mercato San Severino musica caraibica con Maurizio Bollo
Torna il “Martedì Latino” con ingresso libero al Bar Mediterraneo: Mercato San Severino diventa “capitale” della musica caraibica con Maurizio Bollo. Torna il “Martedì Latino” al Bar Mediterraneo, l’appuntamento settimanale dedicato agli appassionati di musica e balli caraibici. Dopo il successo delle prime due serate, l’iniziativa si svolgerà anche martedì prossimo, 28 ottobre, a partire dalle 21, con ingresso gratuito per tutti. La serata proporrà un repertorio di salsa, bachata e kizomba, coinvolgendo sia i ballerini più esperti sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questi ritmi. 🔗 Leggi su Zon.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mercato San Severino in frazione S.Angelo a 1 km dall'uscita autostradale vendesi appartamento sito al 2° piano di un piccolo stabile senza ascensore. L'immobile è 75 mq ed è composto da un salone ?, una cucina, 2 camere da letto , u - facebook.com Vai su Facebook
Bombe al cantiere di Mercato San Severino, la Procura di Nocera Inferiore apre inchiesta - Visione delle telecamere, ascolto di potenziali testimoni e indagini tecniche per recuperare elementi utili. Lo riporta ilmattino.it