Dopo le recenti voci di mercato, Dodò ha condiviso un messaggio sui social che sembra chiarire la sua posizione riguardo a un possibile trasferimento. Il terzino brasiliano ha voluto comunicare la propria volontà di rimanere all'Inter, lasciando intendere che non sono in programma partenze imminenti. Questo intervento rappresenta un segnale importante nel contesto delle trattative e delle strategie della società nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, il terzino brasiliano allontana le sirene di mercato? Ecco il suo messaggio sui social. Il pareggio ottenuto in extremis dal Milan ha lasciato l’amaro in bocca a una Fiorentina che aveva accarezzato il sogno di una vittoria scacciacrisi. In un clima di tensione, dove l’ambiente viola fatica a digerire una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, a metterci la faccia è stato uno dei leader carismatici del gruppo: Dodò. Il difensore brasiliano, attraverso i propri canali social, ha voluto mandare un segnale forte di compattezza a tutta la piazza toscana. «La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra », ha scritto il laterale classe ’98, spegnendo sul nascere i mugugni dopo l’1-1 finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Dodò chiude le porte a un trasferimento? Il messaggio del terzino brasiliano

Leggi anche: Calciomercato Inter, ore decisive per Cancelo! L’accordo vicino con l’Al Hilal per il trasferimento del terzino portoghese: ecco cosa manca

Leggi anche: Mercato Inter, il punto su Dodò e la concorrenza del Napoli. Dumfries rientra per il derby? Le ultime

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato Inter Dodò è il primo nome della lista | i nerazzurri hanno due carte da giocare con la Fiorentina Ecco quali; Calciomercato Inter LIVE | sfuma definitivamente Cancelo L’ultima idea porta a Dodò; Calciomercato Inter Moretto rivela la possibile mossa nerazzurra | Dodò un’idea ma tutto dipende da questo…; Calciomercato Inter LIVE | per la difesa spunta Calvin Bassey il punto su Dodò una nuova pretendente per Frattesi.

Inter, si sta chiudendo questo colpo in difesa! Rientro anticipato per Dumfries mentre Darmian…Cosa sta succedendo in casa nerazzurra - Cosa sta succedendo in casa nerazzurra Non c’è tregua per l’Inter di Cristian Chivu. calcionews24.com