Nel mercato dell’Inter, Dodò continua a essere una possibile opzione, con il Napoli anch’esso interessato al giocatore. Si valutano inoltre le condizioni di Dumfries, che potrebbe rientrare in vista del derby. Le ultime notizie aggiornano la situazione sui movimenti di mercato e le strategie della squadra nerazzurra in vista delle prossime gare.

Inter News 24 Mercato Inter, Dodò resta un obiettivo ma c’è anche il Napoli su di lui. Dumfries e un ritorno in vista del Derby. Il mercato dell’Inter si muove lungo la corsia destra con un vero e proprio “derby telefonico” che vede coinvolto anche il Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambi i club hanno preso informazioni su Dodô, talento della Fiorentina in scadenza nel 2027. Sebbene la dirigenza viola non intenda privarsi dei suoi leader tecnici a metà stagione, l’Inter potrebbe tentare l’affondo nell’ultima settimana di gennaio proponendo uno scambio di prestiti. L’idea sarebbe quella di inserire nell’operazione Stefan De Vrij, che troverebbe a Firenze la continuità necessaria in vista del Mondiale, liberando al contempo un posto per un nuovo innesto sulla fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il punto su Dodò e la concorrenza del Napoli. Dumfries rientra per il derby? Le ultime

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Dumfries a rischio per il derby! Le ultime in vista di Inter Milan nella prossima giornata

Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato Inter Dodò è il primo nome della lista | i nerazzurri hanno due carte da giocare con la Fiorentina Ecco quali.

Da Lookman a Zalewski e (forse) Palestra: gli incroci di mercato sull'asse Atalanta-Inter - La scorsa estate la vera telenovela del mercato italiano si basava sul triangolo tra Atalanta, Inter e Lookman che, curiosamente, sarà il grande assente dello scontro diretto di domenica sera, visto l ... sport.sky.it

Marotta svela il mercato dell'Inter: dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani - Il presidente del club nerazzurro ha fatto il punto sulle possibili operazioni in entrata e in uscita prima della sfida casalinga con il Bologna ... msn.com