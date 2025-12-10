Bonus energia 2026 | 55 euro per famiglie a basso reddito e le piccole imprese

Per il 2026, è previsto un bonus energia di 55 euro destinato a famiglie a basso reddito e piccole imprese. Il contributo, volto a sostenere i costi dell’energia elettrica, sarà riservato ai clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro. Questa misura mira ad alleviare le spese energetiche per le categorie più vulnerabili.

È in arrivo per il 2026 un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima per le forniture di energia elettrica dei clienti domestici con ISEE fino a 15.000 euro e delle famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE inferiore a 20.000 euro. È previsto inoltre uno sconto, destinato alle PMI, a favore delle utenze non domestiche connesse in bassa tensione sulla componente della tariffa elettrica legata agli oneri generali di sistema per il finanziamento delle fonti energetiche rinnovabili. Un aiuto, dunque, contro il caro energia, pensato per le famiglie a basso reddito e per le piccole e medie imprese.

