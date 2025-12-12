Manovra 2026 il Governo riscrive testo con un maxi-emendamento da un miliardo | bonus libri per le scuole superiori per famiglie con ISEE fino a 30mila euro

Il Governo ha approvato un maxi-emendamento da un miliardo di euro sulla Manovra 2026, introducendo tra le altre misure un bonus libri per le scuole superiori destinato alle famiglie con ISEE fino a 30mila euro. Questa revisione mira a rafforzare il sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, garantendo maggiori risorse e agevolazioni per l’istruzione.

Il Governo ha presentato un pacchetto di modifiche alla manovra 2026 attraverso una riformulazione degli emendamenti che vale complessivamente un miliardo di euro. L'arrivo degli emendamenti non ha rasserenato il clima tra maggioranza e opposizioni. Le forze di minoranza contestano i tempi ristretti per l'esame delle modifiche in commissione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Come sarà la Manovra 2026, le misure della nuova legge di bilancio spiegate in 8 punti

