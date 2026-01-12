La Mens Sana si aggiudica il titolo d’inverno al termine del girone d’andata, con una prova di maturità. La gara contro Costone, caratterizzata da una serata difficile al tiro, si conclude senza drammi, confermando la solidità della squadra. Un risultato che riflette la costanza e la determinazione del team, che si prepara ora ad affrontare la seconda parte della stagione con fiducia.

Era lo spareggio che assegnava il titolo di campioni d’inverno e il campo ha emesso la sua sentenza: la Mens Sana gira prima al termine del girone d’andata. Con una prova di forza, maturità e carattere, la squadra di coach Federico Vecchi ha espugnato il PalaOrlandi battendo il Costone 69-63 e chiudendo la prima parte di stagione con un 12 vittorie su 14 incontri. 11-3, invece, il record del Vismederi. In una partita caratterizzata da fisicità e difesa, a brillare è stata la stella del grande ex, Alessandro Nepi: 13 punti pesantissimi lo incoronano mvp della sfida, suoi i canestri che, nell’ultimo quarto, hanno ricacciato indietro l’ultimo tentativo di rimonta gialloverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana: prova di maturità e titolo d’inverno. Costone, brutta serata al tiro ma niente drammi

