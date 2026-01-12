Mens Sana | prova di maturità e titolo d’inverno Costone brutta serata al tiro ma niente drammi
La Mens Sana si aggiudica il titolo d’inverno al termine del girone d’andata, con una prova di maturità. La gara contro Costone, caratterizzata da una serata difficile al tiro, si conclude senza drammi, confermando la solidità della squadra. Un risultato che riflette la costanza e la determinazione del team, che si prepara ora ad affrontare la seconda parte della stagione con fiducia.
Era lo spareggio che assegnava il titolo di campioni d’inverno e il campo ha emesso la sua sentenza: la Mens Sana gira prima al termine del girone d’andata. Con una prova di forza, maturità e carattere, la squadra di coach Federico Vecchi ha espugnato il PalaOrlandi battendo il Costone 69-63 e chiudendo la prima parte di stagione con un 12 vittorie su 14 incontri. 11-3, invece, il record del Vismederi. In una partita caratterizzata da fisicità e difesa, a brillare è stata la stella del grande ex, Alessandro Nepi: 13 punti pesantissimi lo incoronano mvp della sfida, suoi i canestri che, nell’ultimo quarto, hanno ricacciato indietro l’ultimo tentativo di rimonta gialloverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Costone, c’è San Miniato. Mens Sana-Don Bosco. Riccardini: "Concentrazione". Vecchi: "E’ dura"
Leggi anche: Il ds Bonelli spinge il Costone: "Arriviamo bene al derby". Mens Sana, ricetta Cerchiaro: "Fisicità e ritmo elevato"
Mens Sana: prova di maturità e titolo d’inverno. Costone, brutta serata al tiro ma niente drammi - Era lo spareggio che assegnava il titolo di campioni d’inverno e il campo ha emesso la sua sentenza: la Mens... msn.com
Prova di forza per l’Use. Dominata la Mens Sana - USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Marini, Baccetti 13, Sesoldi 6, Rosselli 12, Ramazzotti, De Leone 10, Mazzoni, Quartuccio 3, Tosti 2, Cerchiaro, Maric 20. lanazione.it
La Mens Sana sogna il colpo a Cecina. Coach Vecchi: "Bel banco di prova" - Ultima gara dell’anno ricchissima di insidie per la Mens Sana che fa visita a Cecina senza Belli e Perin infortunati e con Jokic che sarà provato fino all’ultimo per valutarne in extremis la ... lanazione.it
Canale 3. . Intervista a coach Federico Vecchi, allenatore della Note di Siena Mens Sana, dopo il successo nel derby col Costone. "Abbiamo regalato una gioia a dei tifosi eccezionali, ma per noi non cambia nulla. Ci godiamo mezza giornata, poi pensiamo av - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.