Il Costone si prepara all’ultima sfida del 2025, affrontando San Miniato al PalaOrlandi. Una partita importante prima della pausa natalizia, che vede i biancoverdi impegnati in una sfida difficile contro una delle prime della classifica. La gara rappresenta un'occasione cruciale per consolidare la posizione in vista delle festività e chiudere l’anno con una prestazione importante.

Ultima fatica del 2025 per il Costone. Questa sera alle 21 al PalaOrlandi, la squadra di coach Michele Belletti ospita San Miniato, prima del turno di riposo che, per il Costone, coincide con un ‘naturale’ prolungamento (e anticipazione) della sosta per le festività natalizie. Per chiudere l’anno solare in bellezza serve però ritrovare la vittoria, unico e vero antidoto per smaltire anche la delusione per la sconfitta patita domenica scorsa. Per quanto riguarda gli infortuni, Vismederi ancora orfano di Filippo Paoli a cui si è aggiunta l’assenza di De Marchi, operato in settimana per la frattura al naso. Sport.quotidiano.net

Costone, c’è San Miniato. Mens Sana-Don Bosco. Riccardini: "Concentrazione". Vecchi: "E’ dura" - Questa sera alle 21 al PalaOrlandi, la squadra di coach Michele Belletti ... sport.quotidiano.net