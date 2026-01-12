Memories | perché rivedere in sala il cult antologico di Katsuhiro ?tomo

Memories, il film antologico di Katsuhiro Otomo, offre un'opportunità per riscoprire un capolavoro degli anni Novanta. Composto da tre episodi distinti, prodotto dal regista di Akira, il film mette in luce la versatilità dell'animazione giapponese. Rivederlo in sala permette di apprezzare da vicino le diverse tecniche narrative e artistiche che hanno segnato un'epoca, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale dell'animazione.

Film in tre episodi prodotto dal leggendario regista di Akira a metà anni Novanta, capace di riflettere sulla potenzialità dell'animazione giapponese con approcci tra loro diversissimi. Al cinema il 12, 13 e 14 gennaio. Quando il 23 dicembre 1995 arrivò nelle sale nipponiche Memories, in pochi avrebbero immaginato che quel progetto antologico avrebbe rappresentato un punto di svolta per l'animazione nipponica d'autore. Katsuhiro?tomo, reduce dal successo planetario di Akira (1988) - opera che aveva definitivamente sdoganato i "cartoni giapponesi" anche in Occidente - tornava dietro le quinte nei panni di produttore esecutivo e regista di uno dei tre episodi, affidando a colleghi di talento il compito di dare vita ad alcuni suoi racconti brevi tratti dal manga MEMORIE, pubblicato nel 1992. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

