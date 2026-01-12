Memories | lo steampunk distopico di Katsuhiro Otomo allo Spazio Alfieri di Firenze

Il 12 gennaio 2026, allo Spazio Alfieri di Firenze, si terrà una mostra dedicata a

Firenze, 12 gennaio 2026 - "L'uomo è incapace di vedere oltre il proprio naso. E' solo quando riflette sulla propria mortalità che si aggrappa a qualsiasi cosa Dio o Buddha gli offrano come speranza". Katsuhiro Otomo quel futuro ha provato ad immaginarlo, disegnando a posteriori un'amara radiografia del presente: classe 54', fumettista e regista cult, l'artista nipponico, cresciuto in un piccolo paesino rurale tra letture di manga e film americani - i suoi preferiti erano i sessantottini "Easy Rider", "Bonnie e Clyde" e "Butch Cassidy" - ha maneggiato tempi e spazi con precisione ed espressività, costruendo personaggi memorabili, congegni stupefacenti e mondi così vividi da spingere il pubblico oltre i confini del presente e del possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

