Memories | lo steampunk distopico di Katsuhiro Otomo allo Spazio Alfieri di Firenze
Il 12 gennaio 2026, allo Spazio Alfieri di Firenze, si terrà una mostra dedicata a
Firenze, 12 gennaio 2026 - "L'uomo è incapace di vedere oltre il proprio naso. E' solo quando riflette sulla propria mortalità che si aggrappa a qualsiasi cosa Dio o Buddha gli offrano come speranza". Katsuhiro Otomo quel futuro ha provato ad immaginarlo, disegnando a posteriori un'amara radiografia del presente: classe 54', fumettista e regista cult, l'artista nipponico, cresciuto in un piccolo paesino rurale tra letture di manga e film americani - i suoi preferiti erano i sessantottini "Easy Rider", "Bonnie e Clyde" e "Butch Cassidy" - ha maneggiato tempi e spazi con precisione ed espressività, costruendo personaggi memorabili, congegni stupefacenti e mondi così vividi da spingere il pubblico oltre i confini del presente e del possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Memories: lo steampunk distopico di Katsuhiro Otomo allo Spazio Alfieri di Firenze - In occasione dei trent'anni dall'uscita, oggi, domani e mercoledì verrà proiettato per la prima volta in sala l'anime ad episodi diretto dal regista nipponico insieme a Koji Morimoto e Tensai Okamura. lanazione.it
