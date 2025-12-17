Memories | una clip esclusiva celebra l' uscita dell' anime di Katsuhiro Otomo

Dal 12 al 14 gennaio, i cinema italiani ospitano un evento speciale: la distribuzione di

Arriva finalmente nei cinema il cult anime di Katsuhiro Otomo del 1995 in tre episodi, distribuito da Animagine, la collana anime creata da Dynit e Adler Entertainment, solo dal 12 al 14 gennaio. Senza dubbio Akira è l'anime più celebrato del maestro Katsuhiro Otomo, ma non è l'unico titolo della sua filmografia ad aver destato l'attenzione del pubblico. Dopo un'uscita fugace in home video arriva finalmente nei cinema italiani a dieci anni dall'uscita l'acclamato Memories. L'anime in tre episodi sarà nei cinema dal 12 al 14 gennaio, distribuito da Animagine, la collana anime creata da Dynit e Adler Entertainment. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

