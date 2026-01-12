Meloni | Trentini gioia e soddisfazione

Il presidente Meloni ha espresso soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, attualmente in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia rappresenta un momento di sollievo e rassicurazione, confermando l’impegno delle istituzioni italiane nel tutelare i propri cittadini all’estero. La loro liberazione segna un passo importante nel rafforzare il rapporto tra Italia e Venezuela, sottolineando l’attenzione alle esigenze dei connazionali in situazioni di criticità.

7.06 "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas". Così la premier Giorgia Meloni. "Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa", aggiunge, per poi ringraziare Caracas, in primis la presidente Rodriguez, per la"costruttiva collaborazione in questi ultimi giorni" e "tutte le istituzioni e persone che in Italia hanno operato con impegno e discrezione".

