Meloni accoglie la liberazione di Trentini e Burlò con gioia e soddisfazione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. I due italiani sono ora al sicuro presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia rappresenta un importante risultato nel contesto delle attività diplomatiche volte a tutelare i cittadini italiani all’estero. Meloni ha sottolineato l’impegno delle istituzioni per garantire la sicurezza e il rientro dei connazionali in situazioni di difficoltà.

Roma. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con gioia e soddisfazione la notizia della liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, sottolineando che i due italiani si trovano ora in sicurezza presso l' Ambasciata d'Italia a Caracas. La premier, che ha seguito la vicenda nelle ultime ore, ha riferito di aver parlato personalmente con Trentini e Burlò e ha annunciato che da Roma è già partito un aereo per riportarli a casa. Un passaggio che restituisce normalità a una situazione lunga e carica di attesa, vissuta con comprensibile apprensione dalle famiglie e dalle istituzioni coinvolte.

Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: “Grazie alla presidente Rodriguez” - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani ... ilrestodelcarlino.it

Meloni: Trentini, gioia e soddisfazione - "Aereo già in volo per riportarle a casa lui e Burlò, grazie a Venezuela e a chi in Italia ha operato con impegno e discrezione" ... rainews.it

