Media russi | Riserve auree iraniane in volo verso Mosca Le proteste non si fermano | Oltre 500 morti

12 gen 2026

Secondo fonti russe, le riserve auree iraniane sarebbero state trasferite a Mosca, in un contesto di crescenti tensioni e proteste in Iran. Dall’inizio delle manifestazioni, i voli privati da Teheran verso la Russia sono aumentati, suggerendo un possibile sostegno tecnico-militare. Le autorità iraniane sembrano inoltre pianificare un’evacuazione di figure chiave, tra cui l’ayatollah Khamenei e i suoi collaboratori.

Dall’inizio delle proteste aumentano i voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che starebbe offre ndo alla dirigenza iraniana sostegno tecnico-militare e allo stesso tempo supportando l’evacuazione dell’ayatollah Ali Khamenei, dei familiari e assistenti. Lo riporta il “Moscow Times”, secondo cui sono iniziati anche i trasporti di riserve auree  a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar al-Assad in Siria, volando sopra il Caucaso ed evitando gli spazi aerei controllati dalla Nato. Intanto nelle strade delle città i corpi dei manifestanti uccisi negli scontri si accumulano, con i parenti giunti sul posto per l’identificazione. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

