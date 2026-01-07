Iran le ong accusano il regime | 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste

Negli ultimi dieci giorni, l’Iran ha visto un’escalation di proteste sfociate in violenze e repressioni. Le manifestazioni, iniziate tra i commercianti di Teheran contro il crollo del rial e l’inflazione elevata, sono diventate un segnale di tensione crescente nel paese. Secondo le ong, si registrano almeno 27 morti e oltre 1.500 arresti, evidenziando una crisi interna che coinvolge economia e diritti civili.

La protesta partita dai commercianti di Teheran contro il crollo del rial e un'inflazione che ha superato il 40 per cento si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in una nuova e grave crisi interna per l'Iran. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, la risposta del regime degli ayatollah è stata durissima e ha causato un bilancio pesante di vittime e arresti. L'Organizzazione per i diritti umani curda Hengaw ha denunciato almeno 27 morti in dieci giorni di manifestazioni, tra cui cinque minorenni. L'ong, con sede in Norvegia, ha riferito di aver verificato le identità delle persone uccise, colpite — secondo quanto riportato — dal fuoco delle forze governative impegnate nella repressione delle proteste.

