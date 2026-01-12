Media | Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen, è stato ricoverato in modo urgente presso l’ospedale Istishari di Ramallah. La notizia ha suscitato attenzione nella regione, mentre si attendono aggiornamenti sulla sua condizione di salute.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, è ricoverato presso l’ospedale Istishari, a Ramallah. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, Abbas si starebbe sottoponendo a « controlli medici di routine ». Diversa la versione riportata dal Jerusalem Post, che cita media arabi secondo i quali il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), 90 anni, sarebbe stato ricoverato d’urgenza. Le ore contate della tregua a Gaza. Nel frattempo, la tregua a Gaza potrebbe avere le ore contate. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull’Iran e le proteste che scuotono il regime degli ayatollah, l’Idf ha elaborato piani per lanciare nuove operazioni militari intensive nella Striscia tra due mesi, a marzo, con un’offensiva mirata a Gaza City volta ad espandere la parte dell’enclave controllata da Israele. 🔗 Leggi su Open.online

