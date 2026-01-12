**Mo | media ' Abbas ricoverato d' urgenza in ospedale a Ramallah' **
Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, di 90 anni, è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Ramallah. La notizia, diffusa il 12 gennaio, evidenzia una fase di preoccupazione per la salute del leader palestinese. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.
