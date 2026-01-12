Mo | media ' Abbas ricoverato d' urgenza in ospedale a Ramallah' 2
Mahmoud Abbas, leader dell’Autorità Nazionale Palestinese, è stato ricoverato all’ospedale Istishari di Ramallah per controlli medici di routine. La notizia, diffusa dall’agenzia palestinese Wafa, non segnala condizioni di emergenza o complicazioni. Abbas si trova sotto osservazione in un contesto di controlli periodici, nel rispetto delle pratiche di monitoraggio della salute del dirigente.
