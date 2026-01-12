Mahmoud Abbas, leader dell’Autorità Nazionale Palestinese, è stato ricoverato all’ospedale Istishari di Ramallah per controlli medici di routine. La notizia, diffusa dall’agenzia palestinese Wafa, non segnala condizioni di emergenza o complicazioni. Abbas si trova sotto osservazione in un contesto di controlli periodici, nel rispetto delle pratiche di monitoraggio della salute del dirigente.

(Adnkronos) - Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas si sta sottoponendo a controlli medici "di routine" presso l'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania, ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah' (2)

Leggi anche: **Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah'**

Leggi anche: Malore per don Nando, ricoverato d'urgenza e operato in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

**Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah'** - Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di ... iltempo.it