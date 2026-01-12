Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha commentato la vittoria contro la Cremonese in una intervista a Sky Sport. L’americano ha sottolineato l’importanza del risultato per la classifica e il valore estetico della partita per i tifosi. McKennie ha inoltre evidenziato la sua disponibilità a ricoprire più ruoli in campo, dimostrando flessibilità e dedizione alla squadra.

Weston McKennie, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole. Weston McKennie ha parlato a Sky dopo Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Era troppo importante prendere 3 punti perché le squadre più avanti hanno lasciato punti. Bella vittoria, un bel 5-0 per noi e per i tifosi ». TRE RUOLI DIVERSI – «È normale, sono sempre disponibile per la squadra. L’importante per me non è il gol ma vincere la partita e portare la squadra in avanti. È sempre bello segnare ma è importante per vincere ». Leggi anche: Mingueza Juve: nome nuovo per rinforzare la fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie a Sky: «Vittoria troppo importante per la classifica. 5-0 bello anche per i tifosi. Tre ruoli? Sono sempre a disposizione»

