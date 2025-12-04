Ex Ilva Urso | Chiederemo risarcimento ad ArcelorMittal

Lidentita.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I commissari pronti a pretendere 5 miliardi dalla gestione precedente. Il ministro: "Non c'è nessun piano di chiusura" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ex ilva urso chiederemo risarcimento ad arcelormittal

© Lidentita.it - Ex Ilva, Urso: “Chiederemo risarcimento ad ArcelorMittal”

